وصول خبراء من "حظر الأسلحة الكيماوية" إلى مطار بيروت للتوجه إلى دوما في غوطة دمشق الشرقية
GMT 13:21 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانالخارجية الروسية تؤكد أن المسلحون استخدموا أسلحة كيمياوية ضد قوات الحكومة السورية عدة مرات وهو ما أسفر عن 100 ضحية من المدنيين
GMT 13:18 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانالخارجية الروسية تؤكد أن الصور التي كانت تظهر مصابين بأسلحة كيمياوية في دوما هو صور مزيفة
GMT 12:52 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانمقتل طيار يوناني بعد تحطم طائرته إثر اعتراض تركيا لها
GMT 12:48 2018 الخميس ,12 إبريل / نيسانالناتو يعلن أن يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في سورية
GMT 12:23 2018 الخميس ,12 إبريل / نيساندي ميستورا يعلن نحتاج إلى تحقيق مستقل بالهجمات الكيماوية في سورية
اكتسبت النجمة بينيلوبي كروز، شهرة عالمية واسعة، منذ كانت السبب في مزج السينما الإسبانية بأضواء هوليوود اللامعة، وعادت الفنانة الاسبانية إلى مسقط رأسها في مدريد ، حيث شوهدت في الحدث السينمائي "Adoptive Son" ، بإطلالة خاطفة للأنظار. وظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 43 عامًا بإطلالة سوداء متميزة وأنيقة، حيث ارتدت بلوزة عصرية أضافت لها لمسة من الألوان البسيطة والتي نسقت معها جميع القطع الأساسية الأنيقة من سروال ذو خصر مرتفع وسترة رسمية. وأكملت كروز إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء المرتفعة، وأمسكت بيدها حقيبة أنيقة من نفس اللون مع مكياج برونزي ناعم أبرز ملامحها الجميلة، وقد تركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وانضم إليها عدد من النجوم والنجمات، أمثال الممثلة الإسبانية إيلينا أنايا، ألاسكا ، ماريو فاكيوريزو وليونور. أعمال كروز الأخيرة: وكانت كروز قد شوهدت في فيلم "Loving Pablo" إلى
أرسل تعليقك