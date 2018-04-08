تدمير مقرين لتنظيم داعش في عملية عسكرية شمال شرقي بعقوبة

دمر الجيش العراقي مقرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي عقب إطلاقه عملية عسكرية واسعة للجيش اليوم في المنطقة الواقعة شمال شرقي من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى .

وأوضح مصدر عسكري عراقي أنه تم خلال العملية التي أطلق عليها أسم " وادي ثلاب " تمشيط مناطق واسعة بهدف تعقب خلايا داعش الإرهابية والقضاء عليها .