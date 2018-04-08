تدمير مقرين لتنظيم داعش في عملية عسكرية شمال شرقي بعقوبة

دمر الجيش العراقي مقرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي عقب إطلاقه عملية عسكرية واسعة للجيش اليوم في المنطقة الواقعة شمال شرقي من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى .
وأوضح مصدر عسكري عراقي أنه تم خلال العملية التي أطلق عليها أسم " وادي ثلاب " تمشيط مناطق واسعة بهدف تعقب خلايا داعش الإرهابية والقضاء عليها .
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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