بن دغر يلتقي مدير أمن محافظة عدن جنوب اليمن

التقى رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر مدير أمن محافظة عدن جنوب اليمن، اللواء شلال شائع ويناقش معه الأوضاع الأمنية في المحافظة ويؤكد على رفع الحس الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي وتوحيد الجهود لمواجهة العمليات والإرهابية.