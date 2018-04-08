مدفعية الجيش تستهدف تجمعات ومواقع متفرقة للانقلابيين بجبهة ‎صرواح غرب محافظة مأرب شرقي البلاد، ومقتل أكثر من 20 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثيين.