طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .
GMT 18:37 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير4 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الضباب بمحافظة تعز جنوبي اليمن
GMT 11:03 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرتقرير حقوقي يوثق 2250 انتهاكا بحق الصحفيين اليمنيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية معظمها ارتكتبتها مليشيا الحوثي
GMT 06:22 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش الوطني تصد هجومًا عنيًفا لمليشيا الحوثي بمديرية صبر الموادم شرق مدينة تعز جنوب اليمن
GMT 21:48 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايرالمتحدث باسم قوات التحالف يصرح أن المنافذ الإغاثية في اليمن مفتوحة أمام المنظمات الدولية والدول المانحة لاستقبال المساعدات.
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
خطفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة، خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" بدورته الـ74 الذي أقيم مساء الثلاثاء في سيبرياني بمدينة نيويورك الأميركية. وتمكنت العديد من النجمات خطف الأنظار إلى إطلالاتهن الأنيقة والمميزة، وبعضهن اخترن الأسود أيضًا، وظهرت الممثلة الشهيرة البالغة من العمر 42 عاما مع بناتها شيلوه (11 عاما) وزهرة (13 عاما) اللاتي ظهرتا بإطلالة سوداء مميزة، لكي تتناسب مع إطلالة والدتهما على السجادة الحمراء، ومثلما فعل الجميع تضامنًا مع ضحايا التحرش الجنسي ورفضًا له، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت إلى المنتج هارفي واينستين، بالإضافة إلى ظهورها إلى جانب الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمنتجة لونغ أونغ، منتجة فيلهما الجديد First They Killed My Father . بدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار مذهلة في فستانا أسودا من قماش الدانتيل الأنيق، وأبرز الفستان قوامها الممشوق
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