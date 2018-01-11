طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله
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طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .

العرب اليوم -

العرب اليوم - طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .

طارق صالح
صنعاء- خالد عبدالواحد

طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .
 

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طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله



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طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله



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