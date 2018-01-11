طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .

