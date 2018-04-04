أعلن مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب يدعو دول المنطقة أن تساعد على تحقيق الاستقرار في سورية.

وأكد أنه سيبقي على القوات الأميركية في سورية حتى القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل.