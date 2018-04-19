الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالإفراج عن 677 سجينًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا مهمًا لإدخال السعادة على العديد من الأسر المصرية بالتزامن مع المناسبات المهمة التي تمر بها الدولة المصرية.بناء على القرار الجمهوري غادر 677 سجيناً ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي السجن الخميس، حيث غمرت الدموع عيون المفرج عنهم وسجدوا شكراً لله، كما وجهوا الشكر للرئيس.

ووعد المساجين بعدم الرجوع مرة ثانية للسجن، وكان قطاع السجون على مستوى الجمهورية قد راجع ملفات مستحقي الإفراج من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، وانتهت أعمال اللجنة على أنه انطبق القرار على "86" نزيلاً يستحقون الإفراج، كما انتهت اللجنة أيضاً من الإفراج عن 591نزيلاً إفراجًا شرطيًا.