مجلس الأمن يجتمع اليوم بعد الضربات على سوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي بطلب من روسيا اجتماعاً، اليوم السبت، لبحث تداعيات الضربات الجوية والصاروخية التي شنتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع النظام السوري رداً على هجوم كيماوي مفترض.

وسيعقد الاجتماع المفتوح في تمام الساعة 15.00 ت غ.

ووجّهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أكثر من 100 ضربة لسوريا، رداً على هجوم بغاز سام أسفر عن مقتل العشرات في الأسبوع الماضي، في أكبر تدخل من قوات غربية ضد الرئيس السوري بشار الأسد.