الشرطة العراقية تحاصر مقر ميليشيا حزب الله في بغداد
GMT 13:57 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوالقوات الأمنية العراقية تنهي تطويق مقر ميليشيا حزب الله في بغداد بعد تسليم مطلقي النار إلى دورية الشرطة
GMT 13:44 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيومستوطنون ينتشرون قرب بلدة مادما جنوب نابلس قبل قليل.
GMT 13:42 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوالجيش التركي يعلن قتل 10 مسلحين أكراد في غارة جوية شمال العراق
GMT 13:40 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو3 جرحى في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وفصيل "حزب الله" الموالي لإيران في وسط بغداد
GMT 12:38 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوقوات الأمن تطوق مقر ميليشيا كتائب حزب الله في بغداد على خلفية اشتباكات اندلعت بين قوات أمنية وعناصر من الميليشيا في شارع فلسطين ببغداد
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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