المعارضة السورية تسيطر على 3 حواجز في محافظة حماة

سيطرت فصائل المعارضة السورية على 3 حواجز غرب مدينة السلمية في محافظة حماة وسط سوريا اليوم الأربعاء.

وقال قائد عسكري في الفيلق الرابع التابع للمعارضة: "سيطرت قواتنا اليوم على 3 حواجز في محيط قرية قبة الكردية غرب مدينة السلمية، واقتربت من بلدة تلدرة أبرز معاقل قوات الدفاع الوطني "الشبيحة التابع للقوات الحكومية".