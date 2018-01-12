مقتل قيادي حوثي و 5 من مرافقيه اثر اندلاع اشتباكات مع قوات الجيش اليمني في مديرية ناطع لمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
GMT 15:11 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تصل إلى مشارف مديرية حيس بمحافظة الحديدة غرب اليمن
GMT 07:24 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تستعيد السيطرة على جبل القرن الاستراتيجي جنوب غرب مديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
GMT 10:13 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تسيطر على سوق اليتمة في محافظة الجوف بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين
GMT 18:35 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تقتحم أخر تبة في جبال قطبين شرقي صنعاء شمال اليمن
GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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