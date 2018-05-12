قوات ‎الجيش اليمني، بإسناد من طيران ‎التحالف العربي، تستكمل تحرير كامل منطقتي حوران وقانية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، وتبدأ عملياتها بالوهبية بمديرية ‎السوادية