حيدر العبادي يؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا.

وقال مكتب العبادي الاعلامي في بيان نقله موقع السومرية نيوز ان رئيس الوزراء شدد خلال لقائه مساء أمس رجل الدين مقتدى الصدر على أهمية أن تكون الحكومة المقبلة قوية وتعمل على توفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.

وأشار العبادي إلى أهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم في مجلس النواب داعيا جميع الكتل النيابية الى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات.

وكانت كتلة سائرون التي يتزعمها الصدر فازت بالمركز الأول في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري بحصولها على 54 مقعدا وجاءت كتلة الفتح بزعامة هادي العامري في المركز الثاني ب 47 مقعدا فيما حل ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي في المركز الثالث ب42 مقعدا في مجلس النواب