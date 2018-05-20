حيدر العبادي يؤكد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا.
وقال مكتب العبادي الاعلامي في بيان نقله موقع السومرية نيوز ان رئيس الوزراء شدد خلال لقائه مساء أمس رجل الدين مقتدى الصدر على أهمية أن تكون الحكومة المقبلة قوية وتعمل على توفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.
وأشار العبادي إلى أهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم في مجلس النواب داعيا جميع الكتل النيابية الى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات.
وكانت كتلة سائرون التي يتزعمها الصدر فازت بالمركز الأول في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري بحصولها على 54 مقعدا وجاءت كتلة الفتح بزعامة هادي العامري في المركز الثاني ب 47 مقعدا فيما حل ائتلاف النصر الذي يتزعمه العبادي في المركز الثالث ب42 مقعدا في مجلس النواب
GMT 15:32 2018 الأحد ,20 أيار / مايودفعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية تغادر جنوب دمشق
GMT 15:10 2018 الأحد ,20 أيار / مايومقتل 13 مهرب مخدرات في حملة أمنية في بنغلادش
GMT 15:06 2018 الأحد ,20 أيار / مايومقتل ستة شرطيين هنود على أيدي المتمردين الماويين
GMT 15:00 2018 الأحد ,20 أيار / مايوالرئيس الفلسطيني محمود عباس يدخل المستشفى للمرة الثالثة خلال أسبوع
GMT 13:29 2018 الأحد ,20 أيار / مايومحمد جواد ظريف أكد أن واشنطن فشلت بتحقيق أهدافها من الانسحاب من الاتفاق النووي
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
أرسل تعليقك