مقتل حمد علي عذيبان قائد مليشيا الحوثي في مديرية خب والشعف بغارة جوية قرب مديرية برط في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
GMT 11:20 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي
GMT 11:57 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرالناطق الرسمي لقوات الجيش في محافظة الجوف عبدالله الاشرف : الجيش الوطني في هذه اللحظات يدخل سوق اليتمه والمجمع الحكومي وسط منطقة اليتمه بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وهروب جماعي لمليشيا الحوثي الإنقلابية.
GMT 19:15 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي
GMT 16:20 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي مسورة وقطبين بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 14:10 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرمليشيا الحوثي تجدد قصفها العشوائي على القرى السكنية بمديرية الخوخه في محافظة الحديدة غرب اليمن، بصواريخ الكاتيوشا.
ظهرت هيلي ستاينفيلد، بإطلالة جذابة ومميزة، في حدث "لوس أنجلوس" الذي تم بثه مباشرة من ميدان التايمز في مدينة نيويورك الأميركية، خلال البرنامج التلفزيوني "Rockin' Eve" مع ديك كلارك للاحتفال بالعام الجديد. وخطفت الفنانة البالغة من العمر 21 عاما، الأنظار بإطلالتها المذهلة حيث ارتدت سروالا حريريا باللون الأسود مطبوعا بنقاط فضية مميزة مع حزام عريض، وقد أضافت بلوزة قصيرة كشفت عن خسرها النحيل وتتميز بأكمامها الطويلة من الجلد الأسود المزين بشعار هايلي مع هامش رمادي وريش. وأضافت النجمة لإطلالتها صندلا أسودا كشف عن طلاء أظافر قدميها باللون الأسود، في حين أضافت طلاء الأظافر الفضي لأصابع يديها. وصففت المغنية والممثلة شعرها الطويل في ذيل حصان عاليا وانيقا، تناسب مع مكياجها الناعم، حيث أضافت ظلال العيون الفضي مع اللون الأسود، ولمسة من أحمر الشفاة الوردي الداكن وحمرة الخدود. كما انضمت إليها النجمة بيبي
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