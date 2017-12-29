المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية تبدأ هجوم كبير على مواقع الجيش السوري " إدارة المركبات " في حرستا
GMT 11:22 2017 السبت ,23 كانون الأول / ديسمبرإصابة 5 أشخاص إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في دمشق
GMT 15:50 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرارتفاع ضحايا غارات النظام على الغوطة الشرقية إلى 25 قتيلًا
GMT 12:11 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبرمقتل 16 شخصًا بغارات لقوات النظام على الغوطة الشرقية
GMT 12:01 2017 الخميس ,30 تشرين الثاني / نوفمبريان إيغلاند يؤكد أن هناك 500 شخص بحاجة لإجلائهم للعلاج الطبي خارج الغوطة الشرقية
GMT 15:32 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرالأمم المتحدة تعلن أن القصف فاقم الأزمة الإنسانية في الغوطة الشرقية
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
أرسل تعليقك