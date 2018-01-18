رفع جلسة البرلمان العراقي إلى السبت لعدم اكتمال النصاب

فشل البرلمان العراقي في تحديد قرار بشأن إجراء الانتخابات أو تأجيلها ويؤجل جلسته إلى يوم السبت
GMT 12:16 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالتحالف الوطني العراقي يشكك بنتائج التصويت السري وينسحب من جلسة البرلمان
GMT 10:13 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالبرلمان العراقي يحظر على مجموعة "كار" الهندسية الكردية العمل في حقول كركوك للنفط.
GMT 09:33 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبرالبرلمان العراقي يعقد جلسته بحضور النواب الأكراد من أحزاب الاتحاد الوطني
GMT 11:33 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبرالبرلمان العراقي يقرر ايقاف رواتب الموظفين الذين شاركوا في استفتاء كردستان
GMT 10:19 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبرالبرلمان العراقي يطلب من رئيس الحكومة حضور جلسة اليوم
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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