الحوثيون يقصفون مطعمًا في سوق قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن

قتل اثنين من المدنيين أحدهم لاجئ صومالي وأصيب ثلاثة آخرين على الأقل إثر سقوط صاروخ أطلقته مليشيات الحوثي على سوق قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر محلي في المنطقة " أن صاروخ حراري أطلقته مليشيات الحوثي على أحد المطاعم وسط السوق ما اسفر عن مقتل إثنين من المدنيين أحدهم لاجئ صومالي يعمل في السوق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة.