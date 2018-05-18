مسيرة حاشدة في طهران تنديدا بمجزرة الكيان الصهيوني في غزة

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بمجزرة الكيان الصهيوني في غزة واستنكارا لنقل السفارة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القدس.

وأكد المشاركون أن جرائم هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني تؤكد حقيقته الوحشية الإسرائيلية مشيرين إلى أن أعمال هدم منازل الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان محاولة لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لأميركا والكيان الإسرائيلي مجددين دعمهم للشعب الفلسطيني وخط المقاومة ضد جبهة الاستكبار العالمي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى يوم الاثنين الماضي مجزرة بحق المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة حيث استشهد 61 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وأصيب 2800 بجروح جراء إطلاق الرصاص الحي وقذائف المدفعية عليهم بالتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لدى كيان الاحتلال في القدس المحتلة في انتهاك لكل القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة وتمنع أي خطوات أحادية فيها.