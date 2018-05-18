مسيرة حاشدة في طهران تنديدا بمجزرة الكيان الصهيوني في غزة

شهدت العاصمة الإيرانية طهران اليوم مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بمجزرة الكيان الصهيوني في غزة واستنكارا لنقل السفارة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى القدس.
وأكد المشاركون أن جرائم هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني تؤكد حقيقته الوحشية الإسرائيلية مشيرين إلى أن أعمال هدم منازل الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان محاولة لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية.
ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لأميركا والكيان الإسرائيلي مجددين دعمهم للشعب الفلسطيني وخط المقاومة ضد جبهة الاستكبار العالمي.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى يوم الاثنين الماضي مجزرة بحق المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة حيث استشهد 61 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وأصيب 2800 بجروح جراء إطلاق الرصاص الحي وقذائف المدفعية عليهم بالتزامن مع افتتاح الولايات المتحدة سفارتها لدى كيان الاحتلال في القدس المحتلة في انتهاك لكل القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس مدينة محتلة وتمنع أي خطوات أحادية فيها.
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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