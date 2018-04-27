بدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية سيطرت اليوم الجمعة قوات النخبة الشبوانية على أحد أبرز معاقل تنظيم القاعدة في مديرية عزان بشبوة .