أردوغان يعلن أن بعض حلفائه زودوا مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بحمولة ألفي طائرة و5 آلاف شاحنة من الأسلحة والذخائر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بعض حلفائه زودوا مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بحمولة ألفي طائرة و5 آلاف شاحنة من الأسلحة والذخائر.

وصرح أردوغان أنه يهدف إلى إعادة ثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ سوري موجودين في تركيا إلى بلادهم.