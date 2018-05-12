ظريف وموغيريني يؤكدان ضرورة المحافظة على الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني في اتصال هاتفي ضرورة المحافظة على الاتفاق النووي.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن ظريف أكد خلال الاتصال ضرورة تقديم الضمانات اللازمة لحصول الشعب الايراني على منافع الاتفاق النووي كما تباحث الجانبان حول التخطيط لاجتماع الثلاثاء القادم في بروكسل بين ظريف ونظرائه في الدول الاوروبية المانيا وفرنسا وبريطانيا إضافة الى موغيريني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الأوروبي لذلك.