موغيريني تعلن أن يجب توحيد موقف المجتمع الدولي حول سورية تحت مظلة الأمم المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني يجب توحيد موقف المجتمع الدولي حول سورية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأكدت أن الاستراتيجيات العسكرية والتصعيد الميداني لن يخدموا الحفاظ على مؤسسات الدولة في سورية.