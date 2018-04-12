مقتل طيار يوناني بعد تحطم طائرته إثر اعتراض تركيا لها

سقطت طائرة حربية يونانية فى بحر إيجة بين تركيا واليونان، كانت تشارك فى عملية تصد لطائرات مطادرة تركية.

وذكرت شبكة اى.ار.تى التلفزيونية الرسمية، أن طيار المقاتلة اليونانية اعتبر مفقودا، اليوم الخميس، بعد سقوط طائرته الميراج 2000-5 فى بحر ايجه.

وكان خفر السواحل وسفن للبحرية فى المنطقة، قرب جزيرة سكيروس. ولم يكن على الفور، معرفة ما إذا كان الطيار قد تمكن من إلقاء نفسه خارج الطائرة بالمظلة.

وذكرت الشبكة، أن الطائرة كانت فى عداد دورية من طائرتين تصدتا للتو لطائرات تركية.