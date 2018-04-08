الطيران الإسرائيلي يكثف تحليقه فوق المناطق الشمالية اللبنانية

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتحليقه اليوم بشكل مكثف فوق المناطق الشمالية اللبنانية.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى أنه لليوم الثالث على التوالي، وطائرات الاستطلاع الاسرائيلية المعادية تتناوب على التحليق على علو متوسط وعلى مدار الساعة فوق المناطق الجبلية المشتركة بين محافظة عكار وتلك المشتركة مع المناطق البقاعية لمحافظة بعلبك ـ الهرمل.
GMT 14:36 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانترامب يؤكد أن لو التزم أوباما بالخط الأحمر الذي رسمه لانتهت الكارثة في سورية
GMT 14:33 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانالنظام السوري يعلن عن التوصل لاتفاق مع فصيل جيش الإسلام للإجلاء من دوما
GMT 14:19 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانقوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية
GMT 13:59 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانتدمير مقرين لتنظيم داعش في عملية عسكرية شمال شرقي بعقوبة
GMT 12:49 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسانأنباء عن تطورات الأوضاع الأمنية في العراق
ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
أرسل تعليقك