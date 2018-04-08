الطيران الإسرائيلي يكثف تحليقه فوق المناطق الشمالية اللبنانية

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتحليقه اليوم بشكل مكثف فوق المناطق الشمالية اللبنانية.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى أنه لليوم الثالث على التوالي، وطائرات الاستطلاع الاسرائيلية المعادية تتناوب على التحليق على علو متوسط وعلى مدار الساعة فوق المناطق الجبلية المشتركة بين محافظة عكار وتلك المشتركة مع المناطق البقاعية لمحافظة بعلبك ـ الهرمل.