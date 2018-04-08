بريطانيا تدعو لفتح تحقيق دولي في الهجوم الكيماوي على دوما السورية

دعت المملكة المتحدة اليوم إلى ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل في التقارير التي تشير إلى قيام النظام السوري بهجوم كيماوي جديد في مدينة دوما السورية.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي صادر اليوم النظام السوري وداعميه إلى وقف العنف ضد المدنيين الأبرياء".

وقال البيان إن "التقارير التي أظهرت وقوع عدد كبير من الضحايا في الهجوم الكيماوي بمدينة دوما مقلقة وفي حال أثبتت صحتها ستكون دليلاً آخراً على وحشية نظام الأسد وتجاهل داعميه للقوانين الدولية".