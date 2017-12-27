مشعل بن فهم السلمي يؤكد أن البرلمان العربي يدعم الشرعية في اليمن

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يدعم الشرعية في اليمن.
GMT 16:07 2017 الأحد ,14 أيار / مايوالبرلمان العربي يطالب الكونغرس برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
GMT 22:46 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايورئيس البرلمان العربى يقود جهودا دولية لدعم القضية الفلسطينية
GMT 19:09 2017 الثلاثاء ,09 أيار / مايورئيس البرلمان العربي يقود جهودًا عربية وإفريقية وأوروبية برلمانية لدعم القضية الفلسطينية
GMT 15:07 2017 الإثنين ,08 أيار / مايورئيس البرلمان العربي يعلن نتطلع لموقف تاريخي من أفريقيا لدعم هدم الفصل العنصرى
GMT 13:46 2017 الجمعة ,05 أيار / مايورئيس البرلمان العربى يشارك فى افتتاح أعمال الجلسة الرابعة لبرلمان عموم إفريقى
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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