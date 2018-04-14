وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يُعلن انتهاء الهجمات على سورية

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، انتهاء الهجمات على سورية، وأنه لا خطط لدى الولايات المتحدة لشن هجمات إضافية في الوقت الحالي على سورية.

وقال ماتيس للصحافيين: "في الوقت الحالي لا نخطط لهجمات إضافية، والهجمات القادمة ستكون في حالة عودة الأسد لاستخدام الأسلحة الكيماوية".

وتابع: "الهدف من الضربات إضعاف القدرات العسكرية السورية على صنع الأسلحة الكيماوية".

وأضاف: "استخدمنا في الضربة ضعفي الأسلحة التي استخدمناها العام الماضي في الهجوم على الشعيرات، والضربة كانت قوية".



من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد: "في الوقت الحالي انتهى القصف على سورية".



وكان الرئيس الأميركي دومالد ترمب، قد أعلن فجر اليوم، أن عملية عسكرية تجري بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا، مشيراً إلى أن هجوم دوما الكيمياوي تصعيد خطير.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن العمليات الجارية جاءت بسبب فشل روسيا في منع نظام الرئيس السوري بشارالأسد من استخدام الكيمياوي.

