قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم ، الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل بينهم ثلاثة إخوة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل ,أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشقاء من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، فيما اعتقلت شاباً فلسطينياً من بلدة بيت مر.

وأشارت المصادر الى أن محافظة الخليل شهدت نشاطا مكثف لقوات الاحتلال في بلدات إذنا، وبيت عوا، كما أغلقت البوابة الرئيسية في منطقة واد اليقين في بني نعيم شمال شرق الخليل.