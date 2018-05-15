بوتين وماكرون يتبادلان الأفكار حول حل الأزمة في سورية

تبادل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم الأفكار حول حل الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الكرملين قوله في بيان إن الرئيسين بوتين وماكرون اكدا التزام روسيا وفرنسا بالاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وماكرون ناقشا خلال الاتصال مبادرة الجانب الفرنسي بشأن الاتفاق النووي وركزا على مسألة خروج واشنطن من الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الذي وقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 ولقي قرار ترامب إدانات دولية واسعة.