دي ميستورا يعلن أن ما جمعه مؤتمر المانحين لدعم سورية لا يعني حل الخلافات في مجلس الأمن بشأن الصراع السوري

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا اليوم الاربعاء أن ما جمعه مؤتمر المانحين لدعم سورية لا يعني حل الخلافات في مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع السوري