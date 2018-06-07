بوتن يصرح لا نخطط في الوقت الحالي لسحب قواتنا من سورية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا نخطط في الوقت الحالي لسحب قواتنا من سورية.

وقال العملية العسكرية بسورية فرصة فريدة لاختبار وتدريب قواتنا.

وأوضح أن مهاجمة المتطرفين في سورية أفضل من التعامل معهم في روسيا.