ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 60 شهيداً

ارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إلى 60 شهيدا بينهم أطفال وأصيب أكثر من 2771 فلسطينيا بجروح.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن شابا فلسطينيا استشهد اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اعتداءاتها أمس على المشاركين في مسيرات العودة شرق مدينة غزة والتي تزامنت مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة وللتنديد بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة.

وكانت استشهدت رضيعة فلسطينية فجر اليوم متأثرة باستنشاقها الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية التي تشهد اليوم احتجاجات شعبية على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة بالتزامن مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن فلسطينيين أصيبا بالرصاص فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على الشبان الذين تصدوا لها وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي والمعدني الذي أطلقته قوات الاحتلال على الفلسطينيين خلال تصديهم لها شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية.

في غضون ذلك دعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية إلى مسيرات مساء اليوم في عدد من مدن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والإضراب الشامل غدا تنديدا “بالمجزرة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة وإحياء لذكرى النكبة.

كما قررت لجنة المتابعة تنظيم مسيرات شعبية في مختلف البلدات بعد صلاة يوم الجمعة القادم .

وكان مئات آلاف الفلسطينيين من كل مدن وبلدات القطاع توجهوا أمس إلى الخط الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948 لإحياء الذكرى الـ 70 لنكبة فلسطين وتنديدا ورفضا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وتأكيدا على التمسك بحق العودة إلا أن قوات الاحتلال قابلتهم بإطلاق قذائف المدفعية والرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع فيما لقيت اعتداءات قوات الاحتلال عليهم إدانات واسعة.

إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

كما شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 19 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية خلال مداهمتها قرى وبلدات ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل البلدات.

وفي غضون ذلك عم الإضراب الشامل اليوم مختلف المناطق الفلسطينية حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت كافة النقابات والمصارف التزامها بالإضراب.

وفي نيويورك أخفق مجلس الأمن الدولي أمس في التوافق على بيان يدين اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة .

وقالت مصادر صحفية أن مجلس الأمن فشل في جلسة مغلقة في التوافق على البيان بسبب اعتراضات الولايات المتحدة