الهيئة العامة للطيران المدني تعلن أن المقاتلات القطرية تعترض طائرة مدنية ثانية خلال نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا