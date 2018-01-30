عناصر من الحزام الأمني والمجلس الانتقالي يحرقون منزل العميد مهران قباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية في مدينة عدن جنوب اليمن
GMT 23:24 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يستهدف مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي بالقرب من معسكر الخرافي شمال اليمن
GMT 23:20 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء شمال اليمن، وانفجارات عنيفة تهز المدينة.
GMT 19:09 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرناطق الحكومة اليمنية راجح بادي: مليشيات المجلس الانتقالي استخدمت أسلحة نوعية لمهاجمة مقر اللواء الرابع حماية رئاسية والسيطرة عليه .
GMT 19:06 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايروزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية " الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، خلال اليومين الماضيين خلفت 21 قتيلا و290 جريحاً" .
GMT 17:49 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرمقتل طفل متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في المغير
GMT 16:42 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرالبدري يعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي
GMT 13:12 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرنقل رئيس الحكومة اليمنية وعدد من الوزراء إلى معسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة جنوب اليمن.
GMT 12:45 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايراندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية دير نظام قضاء رام الله
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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