ترامب يتطلع الى لقاء روبرت مولر المدعي الخاص حول التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية

اعلن محامي دونالد ترامب ان الرئيس الاميركي يتطلع الى لقاء المدعي الخاص المكلف التحقيق حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي للملياردير وموسكو روبرت مولر.

وصرح تاي كوب في مقتطفات من مقابلة مع شبكة "سي بي اس" تم بثها الخميس ان ترامب "يتطلع للجلوس والرد على الاسئلة التي يمكن ان يطرحها" مولر.

أ ف ب