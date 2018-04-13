قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إنه ناقش مع نظيريه الأمريكي والروسي، الخطوات المحتملة لتحقيق السلام في سوريا، وذلك بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية في الأيام الأخيرة.