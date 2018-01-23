منسق حملة سامي عنان بالخارج يؤكد اعتقال الفريق في القاهرة

نقلت قنوات فضائية وتقارير صحافية عن ما يسمي منسق حمله الفريق في الخارج المحامي محمود رفعت بأنه تم اعتقال الفريق سامي عنان بعد بيان القوات المسلحة الذي تم إذاعته اليوم.

ولم يتسن لمصر اليوم تاكيد الخبر من مصادر مستقلة.