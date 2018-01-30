الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال في مدينة عدن جنوب اليمن، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي
GMT 18:53 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / ينايرالمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد يؤكد استعداد الأمم المتحدة الدائم للمساعدة في حل الخلافات في هذا الوقت الحرج الذي يعيشه اليمن
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تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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