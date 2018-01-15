منظمة التعاون الإسلامي، تدين مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
GMT 16:33 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرالتعاون الإسلامي تدين تفجير في العاصمة الأفغانية كابول
GMT 18:45 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يأمل الوصول إلى مواقف حاسمة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي
GMT 10:46 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبرأردوغان يؤكد أن أميركا أصبحت شريكًا في سفك الدماء والظلم بالقدس
GMT 18:42 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبرالأردن يدعو لاجتماعين لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بشأن القدس
GMT 11:45 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليومنظمة التعاون الإسلامي ترفض كافة الإجراءات التي تفرضها "إسرائيل" على الأقصى
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
أرسل تعليقك