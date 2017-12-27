البنك المركزي اليمني يلغي قرار الحوثيين القاضي بتجميد أرصدة 1223 شخصية يمنية

أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً يصف قرار الحجز التحفظي الذي أصدره الحوثيون على الأموال الصادر بفرع صنعاء بتعميم باطل ،ويفتقد لاي سند او اي اساس قانوني او مهني.