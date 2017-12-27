البنك المركزي اليمني يلغي قرار الحوثيين القاضي بتجميد أرصدة 1223 شخصية يمنية

أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً يصف قرار الحجز التحفظي الذي أصدره الحوثيون على الأموال الصادر بفرع صنعاء بتعميم باطل ،ويفتقد لاي سند او اي اساس قانوني او مهني.
GMT 19:32 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبرمحافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي يصرح أن الوديعة السعودية فاتحة خير لتجاوز أزمة الريال اليمني
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GMT 09:36 2016 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبرمحافظ البنك المركزي اليمن ييؤكد أن الاحتياطي النقدي الأجنبي على وشك النفاذ ولم يتبق سوى 700 مليون دولار
GMT 09:27 2016 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبرمحافظ البنك المركزي اليمني يؤكد أن هناك مليار و 800 ألف دولار مخالفات الحوثيين في البنك المركزي
GMT 09:24 2016 الإثنين ,19 أيلول / سبتمبرمحافظ البنك المركزي اليمني يؤكد أن المليشيات عملت على انهيار المنظومة المالية لليمن
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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