احتجاز انفصاليين فى كتالونيا بتهمة الإرهاب والتمرد

اعتقلت السلطات الإسبانية، اليوم 4 أعضاء انفصاليين من "لجان الدفاع عن الجمهورية" الساعية لفرض الاستقلال عن مدريد منذ استفتاء أكتوبر الماضى، بعد توجيه تهمة الإرهاب والتمرد إليهم من قبل المحكمة القومية بمدريد.

وكشفت مصادر رسمية أنّ المحتجزين نظمّوا احتجاجات وقطع الطرقات بعيد الفصح الماضى، احتجاجاً على حبس العديد من القادة الانفصاليين.

وفضلاً عن الاعتقالات، يقوم الحرس المدنى الإسبانى بإجراء عمليات تفتيش فى المدن الكتالونية لقمع الانفصاليين، واعتقال المتورطين.

ونشرت إحدى المحتجزات بث صوتى عبر شبكات التواصل الاجتماعى، تدعو فيه إلى تنفيذ إضرابات بالموانيء وقطع الطرقات، وفقاً لشبكة "هسبان نى فى".