الرئيس التركي يؤكد أن بشار الأسد ليس جزءًا من الحل في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس السوري بشار الأسد ليس جزءًا من الحل في سوريا .
GMT 11:58 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يعلن أن تركيا عينت قنصلًا عامًا ليقوم بدور السفير في القدس الشرقية
GMT 11:53 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يدعو إلى توحيد الأصوات لتغيير شروط العضوية الدائمة بمجلس الأمن
GMT 11:50 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يعلن عن فتح السفارة التركية في ليبيا قريبًا
GMT 11:47 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التركي يعلن دعم بلاده لجهود تونس في حربها على التطرف
GMT 11:33 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرالرئيس التونسي يستقبل الرئيس التركي بمراسم رسمية في مستهل زيارته إلى تونس
ظهرت الممثلة الأميركية كاميرون دياز، برفقة زوجها بينجي ميدين، عازف الجيتار الشهير، في طريقهما إلى مسرح بانتاجيس في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، من أجل حضور عرض هاميلتون المسرحي الأيقوني، وقضاء وقتٍ عائلي حميم، في ليلة عيد الميلاد الأحد، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. أفادت الصحيفة أن كاميرون دياز، البالغة من العمر 45 عاماً، تعيش حالة من الحب مع زوجها بنجي مادن، البالغ من 38 عاماً، وذلك لاقتراب موعد الذكرى السنوية لزواجهما فى العام المقبل، وظهرت دياز بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة منقوشة باللون الأحمر والأبيض تتميز بالخصر العالي مع بلوزة سوداء، وسترة من الجينز الدنيم القصير كما اضافت وشاح أصفر، على الرغم من طبيعة بشرتها الصافية، وتسريحة شعرها الأشقر المنسدل، إلا أنها امتازت بلون طلاء الشفاه الأحمر القرمزى، وحملت حقيبة يد ذات اللون النبيتى، وانتعلت حذاء أسود اللون، بينما ظهر
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