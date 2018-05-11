السفارة الفلسطينية في القاهرة تعلن فتح السلطات المصرية لمعبر رفح

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة عن فتح السلطات المصرية لمعبر رفح لـ4 أيام بشكل استثنائي بدءاً من غدٍ السبت وحتى الثلاثاء القادم في كلا الاتجاهين.