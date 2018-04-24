دي ميستورا يعلن أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق

أعلن المبعوث الأممي دي ميستورا أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق.

وأكد أن العمل العسكري على الأرض لم ولن يساعد عملية الوصول إلى حل في سورية.