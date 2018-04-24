دي ميستورا يعلن أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق
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دي ميستورا يعلن أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق

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العرب اليوم - دي ميستورا يعلن أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
نيويورك - العرب اليوم

أعلن المبعوث الأممي دي ميستورا أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق.

وأكد أن العمل العسكري على الأرض لم ولن يساعد عملية الوصول إلى حل في سورية.

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arabstoday

عدد التعليقات 1

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها وليس بالضرورة رأي العرب اليوم

GMT 13:00 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان ماستر1

منقووول\n\n\nردا على روسيا والصين خروج كافة القوات من سوريا من مهام الامم المتحده وسيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده ---\nلااعترف سوى بالخضوع التام هنا او الحرب العالميه--\nمن هنا-\nالامم المتحده\nمكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم المستقل لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان\nالمفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده\nمجلس الامن الدولى-\nحيث ذكرت المصدر بالامم المتحده\nاليوم بانه وحيث اعترف وزير الخارجيه الروسى السيد لافروف بما سبق وان قرره فى بيان اممى صادر عن وباسم الامم المتحده سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة السيد\nوليد الطلاسى\nوالذى سبق وان اصدر بيانا امميا بل وبروتوكولا يشرح فيه تقويض الدول الدائمه الدائمه العضويه بمجلس الامن الدولى حقهم فى رفع حق النقض (الفيتو)-عقب الضربه الثلاثيه للنظام السورى واسلحته الكيماويه-\nوقد اتت اخر تلك البيانات الامميه بوجوب خروج كافة القوات من سوريا وذلك للحفاظ على الامن والسلم الدوليين -\nحه الامميه من قبل سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده وكارفع سلطه امميه ساميه رقابيه ومستقله عليا يمثلها سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد\nوليد الطلاسى\nوالذى شددفى بياناته المتلاحقه امميا على اهمية انسحاب\nوخروج كافة القوات العسكريه للدول المتواجده عسكريا وقواعدها فورا من سوريا خاصه ان جميع تلك الدول لم تاتى بناء على قرارات من الشرعيه الدوليه ممثله بالامم المتحده ومجلس الامن الدولى مما يهدد الامن والسلم الدوليين--\nلياتى اليوم السيد-سيرغى لافروف وفى مؤتمر حوار روما بخصوص حوض البحر المتوسط ويطالب الدول بالانسحاب من سوريا --\nحيث ان تلك المطالبه هى امميه وسبق وان صدرت من قبل الامم المتحده ومن سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد\nوليد الطلاسى\nوعلى الجميع من دول العالم التنفيذ لاتكرار ولاترديد ماسبق وان صدر بحقه بيانات امميه دوليه من ارفع شخصيه امميه دوليه عالميه ساميه ومستقله ورقابيه واخطر شخصيه امميه حقوقيه مؤسسيه بالامم المتحده وهو\nسيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى الحقوقى الكبير سيادة الرمز الاممى السامى السيد\nوليد الطلاسى-\nوالذى كشف مؤخرا حقيقة الصراع وهو انعدام الشرعيه للحكام والحكومات جميعا حيث يتم تغيير الدساتير ليبقى الرئيس الاوحد الحاكم وحزبه الى ابد الابدين متشبثا بالسلطه وهذا ماايعتبر اخطر امر عالمى اممى سيجر البشريه الى الحروب العالميه المدمره والمروعه فالرئيس الروسى بوتين لايسمح بتداول السلطه فى روسيا والانتخابات شابها القمع والتزوير بالانتخابات وتلاه الرئيس الصينى الذى سارع لتغيير الدستور ليبقى هو وحزبه حاكما ابديا للصين ورئيس تركيا كذلك اردوغان كذلك تلاعب بمواد الدستور ليجعله رئاسيا وابديا له ولحزبه بل ان الرئيس الامريكى ترامب مشكوك اليوم بشرعية انتخابه ومايزال التحقيق معه ومع ادارته والقائمين على حملته الانتخابيه يخضعون للتحقيق وفى مصر جرت انتخابات للرئيس السيسى مقابل مرشح واحد فقط منافس له لاتداول للسلطه ولااحزاب تتنافس والصراع محتدم ومازال بين الحزبين الجمهورى والديموقراطى فهم جناحى الحكم باميركا وهم من يتناوبون دور المعارضه كذلك وكانهم مستقلين وهم من يقومون باصدار تقارير حقوق الانسان حكوميا بشكل مخالف وسافر لابجديات القانون والشرعيه الدوليه--\nوهاهى الاحداث الثوريه فى ارمينيا حيث جرت ثوره ازاحت الرئيس الارمنى بالقوه عقب بقاءه عشر سنوات متشبثا بالسلطه والحكم وقام بسجن معارضيه ومنافسيه والان يعترف اعلاميا بانه ارتكب الاخطاء عقب ان ازاحته جماهير الثوره--\nفالقضيه اذن هى انعدام شرعية الزعماء والحكام على دولهم وشعوبهم--\nحيث كما افادت المصدر هنا على ان سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد\nوليد الطلاسى-\nقد شدد بانه لاولن يسمح اطلاقا بان تقوم الحكومات والزعماء الفاقدين للشرعيه بدولهم بالعبث واللعب بتصدير ازماتهم والانتقال بها الى الامم المتحده والشرعيه الامميه كما جرى مؤخرا من مهازل بمجلس الامن الدولى والذى شهد مهزلة رفع حق النقض الفيتو بين اميركا وروسيا الى ان تقرر ضرب سوريا عسكريا ومخازن السلاح الكيماوى ومن دون الرجوع للشرعيه الامميه والدوليه--\nلياتى اليوم السيد لافروف ويطرح هرطقاته وتصريحاته هنا وكانه هو وحكومته الروسيه البديل الذى يقرر مايجب ان يكون من امر الانسحاب العسكرى لكافة الدول المتواجده عسكريا فى سوريا بلا استثناء--\nكما وجه سابقا سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى الحقوقى الكبير سيادة الرمز الاممى السامى السيد\nوليد الطلاسى-\nالانتقاد حتى لرؤيا ولى العهد السعودى ومعه الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والذى تقدم بتلك الرؤيا وكانها برنامج واجنده انتخابيه وليس الامر خطط للدوله بل كبرنامج انتخابى جرت تلك الرؤيا واضيف اليها مايسمى بالبيعه الشرعيه باسم ولى الامرفلا علاقه هنا اطلاقا للاسلام ولا للبيعه الشرعيه المزعومه والتى هى فى الحقيقه مجرد انقلاب اتى بولى العهد السعودى حسبما افاد الرئيس ترامب وصرح بانه هو من اتى برجل اميركا فى هرم السلطه وهو مع كوشنر من قامو بالانقلاب داخل النظام السعودى ليتم اللعب والعبث هنا برؤيا ولى العهد السعودى والتى تعتبر مهزله فتلك امور قانونيه وتشريعيه وسياسيه وحقوقيه وخطط خمسيه للدول لاتاتى بالانقلابات الداخليه بين الاجنحه ولا تاتى برؤيا الحاكم ولاتاتى بالعبث التشريعى للحاكم ملكا كان او ولى عهد او جنرال او غير ذلك--\nفالازمه اذن اليوم هى تتمثل فى شرعية الحاكم لدولهم اليوم حيث يهرب الجميع بازماته وحروبه للامام ويريد خوض الحروب حتى وصل الامر اليوم للتهديد النووى لدمار العالم اجمع---\nوعلى جميع الدول والمجتمع الدولى رفض العبث الديكتاتورى المتمثل ببقاء هؤلاء الحكام بسلطات مطلقه ابديه سواء باسم الملكيه او الديموقراطيه التى تنهار اليوم لاشك او باسم الاديان او القوميه-ففى الحقيقه ان امر الثوره فى ارمينيا كشف القناع عن حقيقة تشبث جميع الحكام الديكتاتوريين بالسلطه الابديه وقد وصل بهؤلاء الطغاة الامر للعبث بتغيير مواد الدستور ليتم على مقاس الحاكم الطاغيه وحاشيته وحزبه واسرته واطفاله--\nكما اكد البيان الاممى الصادر من الامم المتحده حسب المصدر والمعتمد من سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد--\nوليد الطلاسى-\nبان على جميع الدول وعلى السيد لافروف الالتزام بما يتم اقراره من الشرعيه الامميه والدوليه من قرارات لها طابعها الاممى لاالعبث بالتصريحات نيابه عن الشرعيه الدوليه والمجتمع الدولى كما تفعل قرية وجزر قطر بقناة الجزيره التى تعبث وتلعب باسم مجلس حقوق الانسان الحكومى الملغى ومع بقالة هيومان رايتس ووتش والامنيستى وغيرها بالاعلام--\nولا كما تلعب وتعبث ايضا الاداره الامريكيه مع مبعوثين هلافيت صوريين ومرتشين حكوميين ومجرمين لاهنا ولاهناك يتم جعلهم مبعوثين دوليين وامميين بلعبه قذره تتمثل فى الصاقهم انهم مبعوثين باسم الامين العام للامم المتحده --- وهاهى اميركا ممن يتلاعبون بديمستورا وبغيره باسم الامم المتحده وانهم مبعوثين امميين بينما هم صعاليك يتبعون للولايات المتحده واوروبا وغير مستقلين وهم ليسو اصحاب قرار نهائيا ورغم ذلك لعبت روسيا بديمستورا ليوفر لها مؤتمرات تافهه هشه باستانا وسوتشى فاتى الانهيار للامن والسلم الدوليين اليوم واتت بوادر الدمار والحروب العالميه---\nحيث اختتمت المصدرماجاء فى البيان الاممى المعتمد من سيادة الرمز الاممى الكبير من الرياض \nمع التحيه\nانتهى\nحرر بتاريخه\nالامم المتحده\nمكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المستقل والمؤسس للمفوضيه الساميه العليا الامميه لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده والمؤسس الاريخى الاول للجنه الامميه العليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده\nالمفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان مستقله امميا ودوليا\nمجلس الامن الدولى\nمعتمد من مكتب سيادةالمراقب الاعلى الدائم المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السر السيد\nوليد الطلاسى\nامانة السر2221 ف 98 تم سيدى \nمكتب حرك 599د منشور دولى سيدى\n240070ق\nنسخه للدول الاعضاء بالامم المتحده \nنسخه للدول بمجلس الامن الدولى\nنسخه لوكالات الانباء العالميه والدوليه\nننسخه لمحكمة العدل الدوليه بلاهاى\nنسخه للادعاء العام بالجنائيه الدوليه\nنسخه خاصه للصفحه الامميه بالفيسبوك التابعه للرمز الاممى الكبير صفحة الثائر الحقوقى العالمى المستقل\n58949ى

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دي ميستورا يعلن أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق دي ميستورا يعلن أن يجب على الأمم المتحدة الاشراف على الانتخابات السورية في حال التوصل لاتفاق



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جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها وليس بالضرورة رأي العرب اليوم

GMT 13:00 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان ماستر1

منقووول\n\n\nردا على روسيا والصين خروج كافة القوات من سوريا من مهام الامم المتحده وسيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده ---\nلااعترف سوى بالخضوع التام هنا او الحرب العالميه--\nمن هنا-\nالامم المتحده\nمكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم المستقل لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان\nالمفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده\nمجلس الامن الدولى-\nحيث ذكرت المصدر بالامم المتحده\nاليوم بانه وحيث اعترف وزير الخارجيه الروسى السيد لافروف بما سبق وان قرره فى بيان اممى صادر عن وباسم الامم المتحده سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة السيد\nوليد الطلاسى\nوالذى سبق وان اصدر بيانا امميا بل وبروتوكولا يشرح فيه تقويض الدول الدائمه الدائمه العضويه بمجلس الامن الدولى حقهم فى رفع حق النقض (الفيتو)-عقب الضربه الثلاثيه للنظام السورى واسلحته الكيماويه-\nوقد اتت اخر تلك البيانات الامميه بوجوب خروج كافة القوات من سوريا وذلك للحفاظ على الامن والسلم الدوليين -\nحه الامميه من قبل سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده وكارفع سلطه امميه ساميه رقابيه ومستقله عليا يمثلها سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد\nوليد الطلاسى\nوالذى شددفى بياناته المتلاحقه امميا على اهمية انسحاب\nوخروج كافة القوات العسكريه للدول المتواجده عسكريا وقواعدها فورا من سوريا خاصه ان جميع تلك الدول لم تاتى بناء على قرارات من الشرعيه الدوليه ممثله بالامم المتحده ومجلس الامن الدولى مما يهدد الامن والسلم الدوليين--\nلياتى اليوم السيد-سيرغى لافروف وفى مؤتمر حوار روما بخصوص حوض البحر المتوسط ويطالب الدول بالانسحاب من سوريا --\nحيث ان تلك المطالبه هى امميه وسبق وان صدرت من قبل الامم المتحده ومن سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد\nوليد الطلاسى\nوعلى الجميع من دول العالم التنفيذ لاتكرار ولاترديد ماسبق وان صدر بحقه بيانات امميه دوليه من ارفع شخصيه امميه دوليه عالميه ساميه ومستقله ورقابيه واخطر شخصيه امميه حقوقيه مؤسسيه بالامم المتحده وهو\nسيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى الحقوقى الكبير سيادة الرمز الاممى السامى السيد\nوليد الطلاسى-\nوالذى كشف مؤخرا حقيقة الصراع وهو انعدام الشرعيه للحكام والحكومات جميعا حيث يتم تغيير الدساتير ليبقى الرئيس الاوحد الحاكم وحزبه الى ابد الابدين متشبثا بالسلطه وهذا ماايعتبر اخطر امر عالمى اممى سيجر البشريه الى الحروب العالميه المدمره والمروعه فالرئيس الروسى بوتين لايسمح بتداول السلطه فى روسيا والانتخابات شابها القمع والتزوير بالانتخابات وتلاه الرئيس الصينى الذى سارع لتغيير الدستور ليبقى هو وحزبه حاكما ابديا للصين ورئيس تركيا كذلك اردوغان كذلك تلاعب بمواد الدستور ليجعله رئاسيا وابديا له ولحزبه بل ان الرئيس الامريكى ترامب مشكوك اليوم بشرعية انتخابه ومايزال التحقيق معه ومع ادارته والقائمين على حملته الانتخابيه يخضعون للتحقيق وفى مصر جرت انتخابات للرئيس السيسى مقابل مرشح واحد فقط منافس له لاتداول للسلطه ولااحزاب تتنافس والصراع محتدم ومازال بين الحزبين الجمهورى والديموقراطى فهم جناحى الحكم باميركا وهم من يتناوبون دور المعارضه كذلك وكانهم مستقلين وهم من يقومون باصدار تقارير حقوق الانسان حكوميا بشكل مخالف وسافر لابجديات القانون والشرعيه الدوليه--\nوهاهى الاحداث الثوريه فى ارمينيا حيث جرت ثوره ازاحت الرئيس الارمنى بالقوه عقب بقاءه عشر سنوات متشبثا بالسلطه والحكم وقام بسجن معارضيه ومنافسيه والان يعترف اعلاميا بانه ارتكب الاخطاء عقب ان ازاحته جماهير الثوره--\nفالقضيه اذن هى انعدام شرعية الزعماء والحكام على دولهم وشعوبهم--\nحيث كما افادت المصدر هنا على ان سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد\nوليد الطلاسى-\nقد شدد بانه لاولن يسمح اطلاقا بان تقوم الحكومات والزعماء الفاقدين للشرعيه بدولهم بالعبث واللعب بتصدير ازماتهم والانتقال بها الى الامم المتحده والشرعيه الامميه كما جرى مؤخرا من مهازل بمجلس الامن الدولى والذى شهد مهزلة رفع حق النقض الفيتو بين اميركا وروسيا الى ان تقرر ضرب سوريا عسكريا ومخازن السلاح الكيماوى ومن دون الرجوع للشرعيه الامميه والدوليه--\nلياتى اليوم السيد لافروف ويطرح هرطقاته وتصريحاته هنا وكانه هو وحكومته الروسيه البديل الذى يقرر مايجب ان يكون من امر الانسحاب العسكرى لكافة الدول المتواجده عسكريا فى سوريا بلا استثناء--\nكما وجه سابقا سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى الحقوقى الكبير سيادة الرمز الاممى السامى السيد\nوليد الطلاسى-\nالانتقاد حتى لرؤيا ولى العهد السعودى ومعه الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود والذى تقدم بتلك الرؤيا وكانها برنامج واجنده انتخابيه وليس الامر خطط للدوله بل كبرنامج انتخابى جرت تلك الرؤيا واضيف اليها مايسمى بالبيعه الشرعيه باسم ولى الامرفلا علاقه هنا اطلاقا للاسلام ولا للبيعه الشرعيه المزعومه والتى هى فى الحقيقه مجرد انقلاب اتى بولى العهد السعودى حسبما افاد الرئيس ترامب وصرح بانه هو من اتى برجل اميركا فى هرم السلطه وهو مع كوشنر من قامو بالانقلاب داخل النظام السعودى ليتم اللعب والعبث هنا برؤيا ولى العهد السعودى والتى تعتبر مهزله فتلك امور قانونيه وتشريعيه وسياسيه وحقوقيه وخطط خمسيه للدول لاتاتى بالانقلابات الداخليه بين الاجنحه ولا تاتى برؤيا الحاكم ولاتاتى بالعبث التشريعى للحاكم ملكا كان او ولى عهد او جنرال او غير ذلك--\nفالازمه اذن اليوم هى تتمثل فى شرعية الحاكم لدولهم اليوم حيث يهرب الجميع بازماته وحروبه للامام ويريد خوض الحروب حتى وصل الامر اليوم للتهديد النووى لدمار العالم اجمع---\nوعلى جميع الدول والمجتمع الدولى رفض العبث الديكتاتورى المتمثل ببقاء هؤلاء الحكام بسلطات مطلقه ابديه سواء باسم الملكيه او الديموقراطيه التى تنهار اليوم لاشك او باسم الاديان او القوميه-ففى الحقيقه ان امر الثوره فى ارمينيا كشف القناع عن حقيقة تشبث جميع الحكام الديكتاتوريين بالسلطه الابديه وقد وصل بهؤلاء الطغاة الامر للعبث بتغيير مواد الدستور ليتم على مقاس الحاكم الطاغيه وحاشيته وحزبه واسرته واطفاله--\nكما اكد البيان الاممى الصادر من الامم المتحده حسب المصدر والمعتمد من سيادةالمراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السرالمايسترو الثورى الاممى المستقل والمدنى سيادة الرمز الاممى الكبير والمستقل امين السر السيد--\nوليد الطلاسى-\nبان على جميع الدول وعلى السيد لافروف الالتزام بما يتم اقراره من الشرعيه الامميه والدوليه من قرارات لها طابعها الاممى لاالعبث بالتصريحات نيابه عن الشرعيه الدوليه والمجتمع الدولى كما تفعل قرية وجزر قطر بقناة الجزيره التى تعبث وتلعب باسم مجلس حقوق الانسان الحكومى الملغى ومع بقالة هيومان رايتس ووتش والامنيستى وغيرها بالاعلام--\nولا كما تلعب وتعبث ايضا الاداره الامريكيه مع مبعوثين هلافيت صوريين ومرتشين حكوميين ومجرمين لاهنا ولاهناك يتم جعلهم مبعوثين دوليين وامميين بلعبه قذره تتمثل فى الصاقهم انهم مبعوثين باسم الامين العام للامم المتحده --- وهاهى اميركا ممن يتلاعبون بديمستورا وبغيره باسم الامم المتحده وانهم مبعوثين امميين بينما هم صعاليك يتبعون للولايات المتحده واوروبا وغير مستقلين وهم ليسو اصحاب قرار نهائيا ورغم ذلك لعبت روسيا بديمستورا ليوفر لها مؤتمرات تافهه هشه باستانا وسوتشى فاتى الانهيار للامن والسلم الدوليين اليوم واتت بوادر الدمار والحروب العالميه---\nحيث اختتمت المصدرماجاء فى البيان الاممى المعتمد من سيادة الرمز الاممى الكبير من الرياض \nمع التحيه\nانتهى\nحرر بتاريخه\nالامم المتحده\nمكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المستقل والمؤسس للمفوضيه الساميه العليا الامميه لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده والمؤسس الاريخى الاول للجنه الامميه العليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده\nالمفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان مستقله امميا ودوليا\nمجلس الامن الدولى\nمعتمد من مكتب سيادةالمراقب الاعلى الدائم المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السر السيد\nوليد الطلاسى\nامانة السر2221 ف 98 تم سيدى \nمكتب حرك 599د منشور دولى سيدى\n240070ق\nنسخه للدول الاعضاء بالامم المتحده \nنسخه للدول بمجلس الامن الدولى\nنسخه لوكالات الانباء العالميه والدوليه\nننسخه لمحكمة العدل الدوليه بلاهاى\nنسخه للادعاء العام بالجنائيه الدوليه\nنسخه خاصه للصفحه الامميه بالفيسبوك التابعه للرمز الاممى الكبير صفحة الثائر الحقوقى العالمى المستقل\n58949ى

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أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
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