جابر يؤكد ‏التحالف سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في مدينة عدن

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر أن ‏التحالف سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في مدينة عدن جنوب اليمن، ويطلب مجددا سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا وإنهاء جميع المظاهر المسلحة.