جابر يؤكد ‏التحالف سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في مدينة عدن

أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر أن التحالف سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في مدينة عدن جنوب اليمن، ويطلب مجددا سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فورا وإنهاء جميع المظاهر المسلحة.
GMT 12:16 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرالقوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، تعلن استهدف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية
GMT 12:13 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرالأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى وقف القتال في مدينة عدن جنوب اليمن، والتقيد بالقانون الإنساني الدولي
GMT 12:09 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرمقتل أكثر من 10 جنود وإصابة آخرين في هجوم إرهابي على نقطة لقوات النخبة الشبوانية شرق مدينة عتق في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن
GMT 12:07 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايراجتماع في مقر التحالف يلزم بعودة القوات إلى مواقع تمركزها
GMT 12:06 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرتصاعد أعمدة الدخان من محيط معسكر الصولبان في مدينة عدن جنوب اليمن، التابع للحكومة الشرعية وسكان يؤكدون سماع أصوات الإشتباكات إثر استمرار محاولة قوات "الإنتقالي الجنوبي" اقتحام المعسكر
GMT 12:03 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرالولايات المتحدة الأميركية تدعو جميع الأطراف في مدينة عدن جنوب اليمن، إلى الإمتناع عن التصعيد، وندعو إلى حوار بين جميع الأطراف والتوصل إلى حل سياسي
GMT 12:00 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايرالتحالف العربي يطلب من جميع الأطراف في مدينة عدن جنوب اليمن، سرعة إيقاف جميع الاشتباكات فوراً ويؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار في عدن
GMT 11:56 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / ينايروزارة الداخلية اليمنية تؤكدلن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن أنفسنا وعن المنشئات الحكومية وسنقوم بحماية المواطنيين من عبث مليشيا المجلس الإنتقالي الجنوبي وقوات الحزام_الأمني
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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