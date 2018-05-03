ظريف يؤكد أن إيران لن تتفاوض مجددًا بشأن الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس أن إيران لن تتفاوض مجددًا بشأن الاتفاق النووي و على الولايات المتحدة احترام تعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي.