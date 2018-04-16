أعلنت مصادر يمنية مقتل 3 خبراء من ميليشيات "حزب الله" و 4 من ميليشيات الحوثي في غارة للتحالف العربي قبل أيام على مديرية حيدان صعدة ومن بين القتلى أحد قيادات ميليشيات الحوثي المسؤول عن الصواريخ البالستية.