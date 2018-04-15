أبو الغيط يؤكد أن الدول العربية يجب أن تصيغ استراتيجية مشتركة بشأن سوريا قائمة على قرار 2254 الدولي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية يجب أن تصيغ استراتيجية مشتركة بشأن سوريا قائمة على قرار 2254 الدولي.

وصرح أن التدخلات الإيرانية في منطقتنا لا تستهدف الخير للعرب.