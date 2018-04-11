نيوزيلندا تحقق في ضلوع قواتها في هجوم عسكري بأفغانستان عام 2010

تفتح الحكومة النيوزيلندية تحقيقاً في هجوم عسكري مثير للجدل في أفغانستان عام 2010، بقيادة القوات الجوية الخاصة النيوزيلندية، والذي تردد أنه أسفر عن مقتل مدنيين.