أفادت إحصائية فلسطينية رسمية نشرت الأربعاء باستشهاد 33 فلسطينياً وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 من الشهر الماضي.